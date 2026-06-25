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ZENICA

Novi detalji eksplozije u Novoj Željezari: Tri osobe povrijeđene, muškarac iz Begovog Hana prebačen u KCUS

Uviđaj još nije počeo iz sigurnosnih razloga

Zenička željezara. Avaz

Piše: Sedin Spahic

25.6.2026

U Novoj Željezari Zenica danas se desila eksplozija plina u kojoj su tri osobe povrijeđene, potvrdila je za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović.

- Danas u 16:30 sati dežurna služba Policijske stanice Centar obaviještena je od službe Hitne medicinske pomoći Zenica da je u firmi Nova Željezara došlo do eksplozije plina. Tri lica su zadobila povrede. Patrola policije je upućena na lice mjesta, lice mjesta je osigurano. Prilikom eksplozije su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede - kazala je Ekinović.

Dodala je da su osobe M. M. iz Prijedora i N. A. iz Zenice su zadobili lakše tjelesne povrede, a treća osoba teže.

- Treće lice, rođeno 1967. godine, iz Begovog Hana, prebačeno na KCUS u Sarajevo. Formirana je uviđajna ekipa pod nadzorom kantonalnog tužioca, ali nisu izvršili uviđaj iz sigurnosnih razloga. Lice mjesta je osigurano, pa će se vidjeti sutra da li će sutra biti sigurno za vršenje uviđaja - naglasila je Ekinović.

# ZENICA
# MUP ZDK
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
# LEJLA EKINOVIĆ
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