Novi detalji eksplozije u Novoj Željezari: Tri osobe povrijeđene, muškarac iz Begovog Hana prebačen u KCUS

U Novoj Željezari Zenica danas se desila eksplozija plina u kojoj su tri osobe povrijeđene, potvrdila je za portal "Avaza" portparolka Uprave policije MUP-a ZDK Lejla Ekinović.

- Danas u 16:30 sati dežurna služba Policijske stanice Centar obaviještena je od službe Hitne medicinske pomoći Zenica da je u firmi Nova Željezara došlo do eksplozije plina. Tri lica su zadobila povrede. Patrola policije je upućena na lice mjesta, lice mjesta je osigurano. Prilikom eksplozije su dva lica zadobila lakše tjelesne povrede - kazala je Ekinović.