Potvrđena optužnica protiv Adela Kabaša za ubistvo Mehmeda Ramića Meše

S Kabašem je u drugom automobilu bio Amel Jašarević, koji je ranije osuđen u ovom predmetu.

Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv Adela Kabaša zbog ubistva Mehmeda Ramića, u saizvršilaštvu, a tereti se da je 12. decembra 2021. godine, otprilike u 21.15 sati, nakon prethodnog dogovora i zbog ranijeg sukoba s Mehmedom Ramićem, došao automobilom do raskrsnice ulica Hamdije Ćemerlića i Zmaja od Bosne.

Nakon što su ugledali vozilo kojim je upravljao Ramić, prišli su mu s obje strane te, s namjerom da ga usmrte, iz vatrenog oružja ispalili više hitaca u njegovom pravcu.

Tom prilikom Ramić je zadobio više prostrijelnih i ustrijelnih rana glave, grudnog koša, stomaka, leđa i ruku, usljed kojih je preminuo.

– Postupajuća tužiteljica predložila je produženje pritvora optuženom Kabašu. Za glavni pretres predloženo je saslušanje 17 svjedoka i 12 vještaka, kao i izvođenje blizu 300 materijalnih dokaza – saopćilo je Tužilaštvo KS.

Adel Kabaš je nakon ubistva pobjegao iz BiH i u bjekstvu je bio skoro četiri godine.

Uhapšen je u septembru 2025. godine u Srbiji po međunarodnoj potjernici koja je bila raspisana za njim.