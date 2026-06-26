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BANJA LUKA

Muškarac hodao ulicom i pokazivao spolni organ, uhapšen je

Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,41 promil alkohola u organizmu

Banja Luka. Fena

M. P.

26.6.2026

Pripadnici Policijske uprave Banja Luka uhapsili su jučer N. S. iz Banje Luke zbog prekršaja "Vršenje fizioloških potreba i pokazivanje spolnog organa", kao i zbog kršenja odredbi Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Republici Srpskoj.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Banja Luka, muškarac se u vidno alkoholiziranom stanju kao pješak kretao kolovoznom trakom te pritom pokazivao spolni organ.

- Alkotestiranjem je utvrđeno da je imao 1,41 promil alkohola u organizmu - saopćeno je iz PU Banja Luka.

O slučaju je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjoj Luci, Odjeljenje za prekršaje.

# MUP RS
# BANJA LUKA
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