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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Novi detalji nesreće u kojoj je automobil završio na krovu

Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na ukazivanje medicinske pomoći

Automobil završio na krovu. E. Trako

Piše: Dženana Redžepagić

26.6.2026

U Sarajevu je jučer došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu. Prema preeliminarnim podacima MUP-a KS, potvrđeno je da je učestvovalo jedno vozilo. 

Daljom istragom, došlo se do novih detalja prema kojima se utvrdilo da su u nesreću bila uključena dva vozila.

- Nije okončano utvrđivanje svih činjenica kako je došlo do saobraćajne nezgode. Identifikovano je drugo vozilo kojim je upravljala ženska osoba (VW Passat), a muška osoba je upravljala automobilom Škoda, koje se prevrnulo. Po prikupljanju svih materijala i kad se izjasne i vještaci i svi koji su radili uviđaj, tek onda će biti utvrđene sve činjenice kako je došlo do te saobraćajne nezgode - potvrdila je Mersiha Novalić za "Avaz", portparolka MUP-a KS.

Nadzorne kamere su zabilježile trenutak prevrtanja automobila, ali i situaciju kada su tri žene izbjegle tragediju jer su u to vrijeme stajale na trotoaru.

Povrijeđena je jedna osoba koja je prevezena na ukazivanje medicinske pomoći, potvrđeno je za "Avaz" ranije.

# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# SARAJEVO
# MUP KS
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