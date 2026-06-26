Novi detalji nesreće u kojoj je automobil završio na krovu

U Sarajevu je jučer došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je vozilo završilo na krovu. Prema preeliminarnim podacima MUP-a KS, potvrđeno je da je učestvovalo jedno vozilo.

Daljom istragom, došlo se do novih detalja prema kojima se utvrdilo da su u nesreću bila uključena dva vozila.

- Nije okončano utvrđivanje svih činjenica kako je došlo do saobraćajne nezgode. Identifikovano je drugo vozilo kojim je upravljala ženska osoba (VW Passat), a muška osoba je upravljala automobilom Škoda, koje se prevrnulo. Po prikupljanju svih materijala i kad se izjasne i vještaci i svi koji su radili uviđaj, tek onda će biti utvrđene sve činjenice kako je došlo do te saobraćajne nezgode - potvrdila je Mersiha Novalić za "Avaz", portparolka MUP-a KS.