Akcija u Sarajevu: Zaplijenjeno više od četiri kilograma droge, uhapšen muškarac

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo proveli su operativnu akciju usmjerenu na suzbijanje neovlaštene trgovine opojnim drogama, u kojoj je uhapšena jedna osoba.

Tokom pretresa na području sarajevske općine Centar pronađeno je oko 4,3 kilograma različitih vrsta droge. Među zaplijenjenim narkoticima nalazi se oko 3,8 kilograma amfetamina (speed), oko 350 grama ekstazija, kao i više manjih pakovanja marihuane.

Pored droge, policijski službenici pronašli su i oduzeli tri pištolja, veću količinu municije različitog kalibra, aparat za vakumiranje, digitalne vage, drobilicu, mobilne telefone i druge predmete koji će biti korišteni kao dokaz u daljnjoj istrazi.

Zbog sumnje da je počinio krivična djela neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, kao i krivično djelo iz Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Kantona Sarajevo, uhapšen je muškarac iz Sarajeva.

Nakon hapšenja osumnjičeni je zadržan u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, gdje je nad njim u toku kriminalistička obrada.