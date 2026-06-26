Crnogorska policija uhapsila Iranaca kojeg SAD tereti za višemilijarderske hakerske napade

U Kotoru je, na zahtjev američkih vlasti i FBI-ja, uhapšen iranski državljanin kojeg SAD sumnjiče za niz ozbiljnih hakerskih napada.

Crnogorska policija navodi da je riječ o 39-godišnjem muškarcu koji posjeduje iransko i tursko državljanstvo, a za kojim je sud u Njujorku (New Yorku) raspisao potjernicu zbog optužbi koje uključuju zavjeru radi kompjuterske prevare, neovlašteno hakiranje i krađu identiteta.

Prema navodima iz policije, osumnjičeni je od 2013. godine učestvovao u velikom broju cyber napada na američku infrastrukturu, pri čemu su bili pogođeni i brojni univerziteti – njih više od 150. Procjenjuje se da je pričinjena šteta veća od 3,4 milijarde dolara.

Također se tvrdi da su nezakonito prikupljeni podaci korišteni za potrebe Iranske revolucionarne garde i pojedinih iranskih univerziteta. Postupak izručenja bit će vođen pred nadležnim sudom u Podgorici.

Crna Gora, kao članica NATO-a i saveznik Sjedinjenih Američkih Država, smatra se jednim od vodećih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.