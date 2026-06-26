Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

UDAR GROMA

Grom izazvao požar kod Trebinja: Vatra zahvatila minski sumnjivo područje

Požar je izbio u naselju Sedlari nakon udara groma, a intervenciju vatrogasaca dodatno je otežao nepristupačan i minski sumnjiv teren

Intervenciju vatrogasaca otežavali su nepristupačan teren i opasnost od zaostalih mina. Foto: RTRS

I. Š.

26.6.2026

Požar koji je izbio u naselju Sedlari, u blizini Trebinja, izazvan je udarom groma, potvrđeno je iz nadležnih službi.

Vatra je zahvatila travu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu za koji postoji opasnost od mina, zbog čega je gašenje bilo posebno zahtjevno.

Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se proširio prema stambenim objektima.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih osoba niti je pričinjena veća materijalna šteta.

Nadležne službe uputile su apel građanima da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina te da svaki uočeni požar odmah prijave vatrogascima ili drugim nadležnim institucijama.

# POŽAR
# UDAR GROMA
# TREBINJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.