Grom izazvao požar kod Trebinja: Vatra zahvatila minski sumnjivo područje

Požar koji je izbio u naselju Sedlari, u blizini Trebinja, izazvan je udarom groma, potvrđeno je iz nadležnih službi.

Vatra je zahvatila travu i nisko rastinje na nepristupačnom terenu za koji postoji opasnost od mina, zbog čega je gašenje bilo posebno zahtjevno.

Zahvaljujući brzoj intervenciji pripadnika Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, požar je stavljen pod kontrolu prije nego što se proširio prema stambenim objektima.

Prema dostupnim informacijama, nije bilo povrijeđenih osoba niti je pričinjena veća materijalna šteta.

Nadležne službe uputile su apel građanima da ne prilaze ovom području zbog opasnosti od mina te da svaki uočeni požar odmah prijave vatrogascima ili drugim nadležnim institucijama.