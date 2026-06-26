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RUKOVAO SE PA PUCAO

Novi detalji ubistva Prike: Ubica se javio na oglas za posao kako bi namamio žrtvu

U trenutku pucnjave u kafiću se nalazilo najmanje šest osoba

Ubica se rukovao sa ga upucao. Screenshot

M. P.

26.6.2026

Istraga ubistva Darka Veskovića, zvanog Prika, otkrila je nove detalje koji ukazuju na to da je likvidacija bila pažljivo isplanirana.

Prema navodima srbijanskih medija, osumnjičeni N. K., za kojim policija traga, navodno se javio na oglas za posao u ugostiteljskom objektu na Voždovcu, predstavljajući se kao kandidat za zaposlenje. Na taj način je, kako se sumnja, ugovorio sastanak sa Veskovićem.

Kada je stigao u lokal, prišao je Veskoviću, rukovao se s njim, a potom je, prema sumnjama istražilaca, izvadio pištolj kalibra devet milimetara i ispalio najmanje šest hitaca u njegova leđa i glavu. Vesković je preminuo na mjestu, dok je Vuk Musić, koji je sjedio za istim stolom, teško ranjen.

Šest svjedoka posmatralo zločin

U trenutku pucnjave u kafiću se nalazilo najmanje šest osoba. Pored ranjenog Musića, još četvero gostiju i dvoje zaposlenih svjedočili su likvidaciji, koja se dogodila usred radnog vremena.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, policija traga za dvojicom osumnjičenih koji su u bjekstvu. N. K. se sumnjiči da je direktni izvršilac ubistva, dok se D. Dž. tereti da ga je nakon zločina motociklom odvezao s mjesta događaja.

Istovremeno su uhapšeni M. T. E. i D. V., koji se sumnjiče da su nakon ubistva pružili pomoć osumnjičenima skrivajući ih i omogućavajući im bijeg.

Ko je bio Prika?

Darko Vesković, poznat pod nadimkom Prika, godinama se nalazio u evidencijama policije kao osoba povezana sa škaljarskim klanom, a sigurnosne službe dovodile su ga u vezu i sa grupama Luke Bojovića i Filipa Koraća.

Široj javnosti postao je poznat nakon hapšenja zbog ubistva Blaža Đurovića 2018. godine. Za to djelo prvostepeno je bio osuđen na 15 godina zatvora, ali je Apelacioni sud ukinuo presudu i naložio novo suđenje.

U trenutku ubistva nalazio se u kućnom pritvoru s elektronskim nadzorom, a likvidiran je tokom dozvoljene šetnje, svega dvadesetak dana prije zakazanog nastavka suđenja.

Teško ranjeni Vuk Musić također je poznat pravosudnim organima u Srbiji. Ranije je bio optužen u predmetu ubistva navijača Crvene zvezde Velibora Dunjića, a pravosnažno je osuđen zbog pomaganja počiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

# UBISTVO
# DARKO VESKOVIĆ
# BEOGRAD
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