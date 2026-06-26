Novi detalji ubistva Prike: Ubica se javio na oglas za posao kako bi namamio žrtvu

Istraga ubistva Darka Veskovića, zvanog Prika, otkrila je nove detalje koji ukazuju na to da je likvidacija bila pažljivo isplanirana.

Prema navodima srbijanskih medija, osumnjičeni N. K., za kojim policija traga, navodno se javio na oglas za posao u ugostiteljskom objektu na Voždovcu, predstavljajući se kao kandidat za zaposlenje. Na taj način je, kako se sumnja, ugovorio sastanak sa Veskovićem.

Kada je stigao u lokal, prišao je Veskoviću, rukovao se s njim, a potom je, prema sumnjama istražilaca, izvadio pištolj kalibra devet milimetara i ispalio najmanje šest hitaca u njegova leđa i glavu. Vesković je preminuo na mjestu, dok je Vuk Musić, koji je sjedio za istim stolom, teško ranjen.

Šest svjedoka posmatralo zločin

U trenutku pucnjave u kafiću se nalazilo najmanje šest osoba. Pored ranjenog Musića, još četvero gostiju i dvoje zaposlenih svjedočili su likvidaciji, koja se dogodila usred radnog vremena.

Prema dosadašnjim rezultatima istrage, policija traga za dvojicom osumnjičenih koji su u bjekstvu. N. K. se sumnjiči da je direktni izvršilac ubistva, dok se D. Dž. tereti da ga je nakon zločina motociklom odvezao s mjesta događaja.