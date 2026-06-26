Muškarac presreo mladića i maloljetnika pa pucao iz pištolja: Jednom od njih stavio oružje pod bradu

U noći sa srijede na četvrtak u Maglaju se desila pucnjava u kojoj, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Naime, 25.06.2026. godine, u 00,00 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Maglaj je prijavljeno da je u mjestu Kopice, lice S.S., rođeno 1998. godine presrelo lica K.A., rođeno 2004. godine i malodobno lice rođeno 2009. godine, oba lica iz Maglaja, nakon čega je ispalilo nekoliko hitaca iz pištolja, a nakon toga stavlja pištolj pod bradu licu K.A.

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" lice S.S. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, te je od istog privremeno oduzet jedan gasni pištolj. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Maglaj koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela "Ugrožavanje sigurnosti" - navodi se iz MUP-a ZDK.