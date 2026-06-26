Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

MAGLAJ

Muškarac presreo mladića i maloljetnika pa pucao iz pištolja: Jednom od njih stavio oružje pod bradu

Lice S.S. je lišeno slobode

Slučaj prijavljen policiji. Facebook

Dž. R.

26.6.2026

U noći sa srijede na četvrtak u Maglaju se desila pucnjava u kojoj, srećom, nije bilo povrijeđenih osoba.

Naime, 25.06.2026. godine, u 00,00 sati, u dežurnu službu Policijske stanice Maglaj je prijavljeno da je u mjestu Kopice, lice S.S., rođeno 1998. godine presrelo lica K.A., rođeno 2004. godine i malodobno lice rođeno 2009. godine, oba lica iz Maglaja, nakon čega je ispalilo nekoliko hitaca iz pištolja, a nakon toga stavlja pištolj pod bradu licu K.A. 

- Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršilo krivično djelo "Ugrožavanje sigurnosti" lice S.S. je lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje gdje je nad istim zavedena kriminalistička obrada, te je od istog privremeno oduzet jedan gasni pištolj. Izvršen je uviđaj od strane službenika Policijske stanice Maglaj koji nastavljaju aktivnosti na dokumentovanju krivičnog djela "Ugrožavanje sigurnosti" - navodi se iz MUP-a ZDK.

# PUCNJAVA
# MAGLAJ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.