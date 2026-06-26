Zatražen pritvor za Armana Omeragića: Tokom slavlja pobjede BiH prijatelj mu pao s vozila, on vozio pod dejstvom alkohola

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu da se Armanu Omeragiću (2004) odredi jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba teško i životno ugroženo povrijeđena.

Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Prema sumnjama, nesreća se dogodila 25. juna oko 30 minuta nakon ponoći u blizini zgrade Radio-televizije BiH, kada je Omeragić upravljao vozilom Audi A6 pod dejstvom alkohola.

Iako je znao da se na krovu nalazi 21-godišnjak, koji se prethodno popeo kako bi proslavio pobjedu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, nastavio je vožnju.

U jednom trenutku, oštećeni je pao s krova automobila na cestu i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Omeragić se sumnjiči za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, u vezi s krivičnim djelima ugrožavanje javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog saobraćaja zbog omamljenosti.