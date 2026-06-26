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TUŽILAŠTVO KS

Zatražen pritvor za Armana Omeragića: Tokom slavlja pobjede BiH prijatelj mu pao s vozila, on vozio pod dejstvom alkohola

Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo

Mjesto nesreće. Crna Hronika

Z. V.

26.6.2026

Postupajući tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu da se Armanu Omeragiću (2004) odredi jednomjesečni pritvor zbog sumnje da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je jedna osoba teško i životno ugroženo povrijeđena.

Pritvor je zatražen zbog bojazni da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogao ponoviti krivično djelo.

Prema sumnjama, nesreća se dogodila 25. juna oko 30 minuta nakon ponoći u blizini zgrade Radio-televizije BiH, kada je Omeragić upravljao vozilom Audi A6 pod dejstvom alkohola.

Iako je znao da se na krovu nalazi 21-godišnjak, koji se prethodno popeo kako bi proslavio pobjedu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, nastavio je vožnju.

U jednom trenutku, oštećeni je pao s krova automobila na cestu i zadobio teške tjelesne povrede opasne po život. Omeragić se sumnjiči za teška krivična djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja, u vezi s krivičnim djelima ugrožavanje javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog saobraćaja zbog omamljenosti.

Inače, uvidom u prekršajnu evidenciju utvrđeno je da je osumnjičeni počinio više od 20 prekršaja u protekle dvije godine iz oblasti sigurnosti saobraćaja i tu noć je vozio s poništenom vozačkom dozvolom.

# TUŽILAŠTVO KS
# NESREĆA
# ARMAN OMERAGIĆ
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