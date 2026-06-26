Saobraćajna nesreća na cesti Buna–Stolac: Povrijeđene dvije osobe

Na magistralnoj cesti Buna – Stolac danas oko 10 sati dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene dvije osobe.

Nesreća se desila kod mjesta Kvanj, a u sudaru su učestvovali putnički automobil i teretno vozilo.

Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (MUP HNK), dvije osobe su povrijeđene te su prevezene u Univerzitetsku kliničku bolnicu Mostar.

Saobraćaj na ovoj dionici je trenutno otežan i odvija se naizmjenično, jednom trakom.

Iz BIHAMK-a su naveli da se zbog nesreće na dionici Buna – Stolac (Kvanj) saobraćaj odvija usporeno.