Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" SAZNAJE

Nakon eksplozije u zeničkoj Željezari: U toku uviđaj, otkrivamo kakve povrede je zadobio radnik iz Begovog Hana

Kamerić je uposlenik Nove Željezare Zenica, a povrijeđen je i jedan uposlenik kompanije Messer

Zenička željezara. Avaz

Piše: Evelin Trako

26.6.2026

Kako saznaje portal "Avaza", Mirnes Kamerić iz Begovog Hana je zadobio teške povrede u eksploziji koja se desila jučer u Novoj Željezari Zenica.

Kamerić je dobio opekotine na 50 posto tijela i ima nekoliko polomljenih rebara.

Prema zvaničnim informacijama iz MUP-a ZDK, tri osobe su zadobile povrede u eksploziji.

Kamerić je uposlenik Nove Željezare Zenica, a povrijeđen je i jedan uposlenik kompanije Messer.

Prema informacijama "Avaza", uviđaj se vrši na licu mjesta, s obzirom da se jučer nije mogao obaviti iz sigurnosnih razloga.

# ZENICA
# MUP ZDK
# NOVA ŽELJEZARA ZENICA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.