Nakon eksplozije u zeničkoj Željezari: U toku uviđaj, otkrivamo kakve povrede je zadobio radnik iz Begovog Hana

Kako saznaje portal "Avaza", Mirnes Kamerić iz Begovog Hana je zadobio teške povrede u eksploziji koja se desila jučer u Novoj Željezari Zenica.

Kamerić je dobio opekotine na 50 posto tijela i ima nekoliko polomljenih rebara.

Prema zvaničnim informacijama iz MUP-a ZDK, tri osobe su zadobile povrede u eksploziji.

Kamerić je uposlenik Nove Željezare Zenica, a povrijeđen je i jedan uposlenik kompanije Messer.

Prema informacijama "Avaza", uviđaj se vrši na licu mjesta, s obzirom da se jučer nije mogao obaviti iz sigurnosnih razloga.