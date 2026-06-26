Pušten na slobodu vozač automobila čiji je prijatelj ispao iz vozila: Određena mu mjera zabrane

Pojavile su se nove informacije o teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Sarajevu tokom proslave historijske pobjede reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu.

Nesreća se dogodila 25. juna oko 30 minuta nakon ponoći u blizini zgrade Radio-televizije BiH, kada je Arman Omeragić upravljao vozilom "Audi A6".

Prema navodima advokata Omara Mehmedbašića, dvojica mladića su zajedno konzumirala alkohol tokom proslave pobjede, nakon čega su sjeli u automobil. Tom prilikom 21-godišnji mladić, koji je kasnije teško povrijeđen, rekao je Omeragiću da upravlja njegovim vozilom, nakon čega se popeo na krov automobila.

U jednom trenutku, dok se vozilo kretalo, 21-godišnjak je pao s krova na kolovoz i zadobio teške tjelesne povrede.

Advokat Mehmedbašić je potvrdio i da Omeragić posjeduje vozačku dozvolu, te da su raniji navodi o njenom nepostojanju netačni.

Arman Omeragić je pušten na slobodu uz mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.