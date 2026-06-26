MUP RS upozorio građane na novi oblik prevare: Lažne SMS poruke ciljaju platne kartice

- Građanima putem SMS poruka stižu obavještenja koja izgledaju kao da su poslata od strane banke, uz zahtjev da ažuriraju svoje bankovne podatke. Tom prilikom od njih se traže podaci sa platne kartice – broj kartice, CVV kod i period važenja, naveo je u upozorenju MUP RS.

Kako pojašnjavaju, nakon toga, kartica se dodaje u aplikacije Google Pay i Apple Pay, a zatim se vrše novčane transakcije sa računa oštećenih lica, bez fizičkog posjedovanja kartice.

- Apelujemo na građane da, ukoliko dobiju poruku u kojoj im se traže podaci o bankovnoj kartici, iste ne dostavljaju bez dodatne provjere sa bankom o validnosti takvog zahtjeva, zaključeno je u saopštenju MUP RS objavljenom nadruštvnoj mreži Instagram.