Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TRAGEDIJA

Preminuo putnik povrijeđen u nesreći kod Gradiške

Putnik N.M. iz putničkog automobila marke folksvagen turan je istog dana prebačen iz Službe hitne medicinske pomoći Laktaši na dalju hospitalizaciju

Putnik preminuo na UKC RS. Anadolija

D. E.

26.6.2026

Pripadnici Policijske uprave Gradiška podnijeli su Okružnom javnom tužilaštvu Banja Luka izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv M.S. iz Gradiške, koji je učestvovao u saobraćajnoj nezgodi nakon koje je jedna osoba preminula usljed zadobijenih povreda, pišu Nezavisne.

Iz Policijske uprave Gradiška podsjeđaju da se 13. juna na magistralnom putu u mjestu Romanovci, dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobili folksvagen turan kojim je upravljala osoba M.S. iz Gradiške i folksvagen golf za čijim upravljačem je bila osoba iz Banje Luke M.L.

Uviđaj su na mjestu nezgode obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

Putnik N.M. iz putničkog automobila marke folksvagen turan je istog dana prebačen iz Službe hitne medicinske pomoći Laktaši na dalju hospitalizaciju u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske, gdje je uslijed zadobijenih povreda juče (25. juna) preminuo.

Osoba M.S. je osumnjičena da je počinila krivično djelo ugrožavanje javnog saobraćaja.

# UKC RS
# SMRTNI SLUČAJ
# BANJA LUKA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.