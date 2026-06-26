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MJESTO VINIŠTE

Tragedija kod Žepča: Muškarac pao s drveta i preminuo

Muškarac je bio u pratnji ženske osobe

Preminuo muškarac. Fena

FENA

26.6.2026

Muškarac iz Zavidovića, inicijala A. H., rođen 1966. godine, preminuo je na licu mjesta nakon pada sa drveta u mjestu Vinište, općina Žepče, potvrdila je Feni glasnogovornica Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović.

Muškarac je bio u pratnji ženske osobe, a Policijska stanica Žepče dobila je obavijest o nesretnom događaju u 15:20 sati.

- Preminuli je pao sa drveta na obalu rijeke Bosne. Služba Hitne medicinske pomoći Žepče obavijestila je PS Žepče, koji su i obavili uviđaj. Ljekar mrtvozornik konstatovao je smrt na licu mjesta. O događaju je obaviješten dežurni kantonalni tužilac Tužilaštva ZDK - kazala je Ekinović.

Asistenciju prilikom izvlačenja tijela unesrećenog pružili su pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Žepče.

# ŽEPČE
# NESREĆA
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