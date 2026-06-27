Njemačka policija zaustavila porodicu iz BiH: U kombiju pronađeno više od 80 mašina vrijednih 50.000 eura

Njemačka granična policija zaplijenila je više od 80 polovnih građevinskih alata i mašina koje su pronađene u kombiju porodice iz Bosne i Hercegovine tokom kontrole na autoputu A8, u blizini izlaza Anger, neposredno prije granice s Austrijom.

Kako je saopćila policija, vozilo s francuskim registarskim oznakama zaustavljeno je 25. juna tokom redovne kontrole. U kombiju se nalazila porodica iz BiH koja je putovala prema domovini, a vozilo je bilo natovareno do krova putničkim prtljagom.

Nakon što su policajci uklonili kofere i torbe, otkrili su više od 80 polovnih građevinskih alata i mašina poznatih proizvođača. Procijenjena vrijednost zaplijenjene robe iznosi oko 50.000 eura.

Budući da 29-godišnji vozač nije mogao predočiti vjerodostojnu dokumentaciju o porijeklu alata i mašina, policija je robu zaplijenila.

Nakon saslušanja i završene policijske obrade, državljanin Bosne i Hercegovine pušten je na slobodu, dok će istraga biti nastavljena. Njemačke vlasti sumnjaju da bi zaplijenjeni alati i mašine mogli poticati iz krađa počinjenih u inostranstvu.