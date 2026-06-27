Supruga osumnjičenog za ubistvo otkrila šifru pred likvidaciju: Zbog ovog slučaja pao šef beogradske policije

Danka Vuković, supruga osumnjičenog za ubistvo Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku, detaljno se izjasnila o optužbama da je suprugu Saši obezbijedila i donijela oružje za likvidaciju.

Njeno saslušanje trajalo je skoro dva sata.

Kako saznaje Telegraf.rs, ona je kategorički negirala da je Saši Vukoviću Bosketu predala pištolj, tvrdeći da je u pitanju velika zabluda i da je u plastičnoj kesi, koju je policija uočila na snimcima sa sigurnosnih kamera, zapravo bio – novac! Danka je do tančina opisala šifrirani razgovor sa suprugom neposredno prije krvavog pira, ali i otkrila da se u istom restoranu nalazio i bivši načelnik beogradske policije, Veselin Milić.

Direktna uputstva

Prema informacijama do kojih smo došli, Danka je ispričala da ju je suprug hitno pozvao iz restorana uoči samog ubistva i dao joj direktna uputstva koja su njoj odmah bila jasna.

– Saša me je pozvao i rekao: 'Doći će Mario hitno ispod onog tamo gdje je ono u vinariji, samo da mu dodaš ono veliko vino iz vinarije'. Moj suprug nikada nije držao pištolj u kući, niti je u tom razgovoru bilo riječi o oružju. Odmah sam shvatila da misli na novac koji držimo u posebnoj prostoriji u kući – rekla je Danka pred tužiocem.

Ona je dodala da je u plastičnu kesu spakovala novac i predala je drugoosumnjičenom Mariju Stankoviću.

Kako saznaje Telegraf.rs, Danka je pred tužiocem objasnila i kako je izvela zaključak da je novac hitno potreban upravo za Baju, iako joj suprug to nije direktno rekao preko telefona.

Saša joj je tokom razgovora uzbuđeno saopćio: "Zvao Vesko ovog da se raspravimo", misleći na Veselina Milića, tadašnjeg načelnika Policijske uprave za grad Beograd. Istraga je utvrdila da je Milić iz restorana izašao prije ubistva.

Po Sašinom tonu i načinu na koji je pričao, odmah je zaključila da je u pitanju Baja, jer je on bio jedina osoba s kojom njen suprug u tom periodu nije bio u dobrim odnosima.

Iz tog razgovora je saznala da je Milić u restoranu, a kada je shvatila da Baja dolazi u njihovo društvo, donijela je konačan zaključak da je novac namijenjen njemu.

Danka je otkrila i šta se dešavalo u kući neposredno prije nego što je Mario stigao po kesu s novcem. Kako tvrdi, osjetila je nesigurnost zbog suprugovog glasa.

– Prije nego što je Mario došao, pozvala sam člana Sašinog obezbjeđenja jer mi se učinilo da je moj muž pijan. Međutim, na taj telefon se javio lično Saša. Rekao mi je da je sve u redu i da uskoro dolazi kući – ispričala je ona.

Međutim, Saša Vuković se te noći nije pojavio kod kuće. Danka je pred tužiocem izjavila da se nakon tog poziva nije dodatno raspitivala gdje je niti šta se dešava, jer je njen suprug imao običaj da popije s društvom i zanoći van kuće, ne sluteći da se na Senjaku u tim trenucima već dogodio zločin.

Odnos Baje i Bosketa

Danka Vuković je pred tužiocem do detalja opisala odnos između svog supruga i ubijenog Nešovića, navodeći da su se poznavali godinama, a intenzivno družili pet godina. Za Baju je rekla da je od početka smatrala da je „zao čovjek“ i da je bio „fatalan za njenu porodicu i brak“.

Odnosi su naglo zahladnjeli prošlog ljeta kada su Bosketa pozvali saradnici i otkrili mu da Baja od njih iznuđuje novac, što je Vukovića žestoko iznerviralo. Velika tenzija postojala je još od kraja decembra 2025. godine, kada je porodica Vuković boravila na Floridi. Na dan povratka saznali su da je u Srbiji pokušana likvidacija Baje. Danka je tada, zbog lošeg predosjećaja, molila muža da ostane u Americi još mjesec dana. Za to vrijeme, Baja ga je neprekidno zvao iz Beograda i tražio ogroman novac za obezbjeđenje i "frku" u kojoj se našao. Pritisak oko novca nastavio se i nakon Sašinog povratka u Srbiju.

Danka Vuković nakon saslušanja vraćena je u pritvor. Inače, do sada nisu pribavljeni dokazi da je ona dala pištolj suprugu.