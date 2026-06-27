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LOVAC NA ŠKALJARCE

Likvidacija u Beogradu: Da li je ubijen jer je htio progovoriti o zločinima

Istražitelji sumnjaju da je Darko Vesković Prika ubijen zbog navodne namjere da postane svjedok-saradnik i progovori o škaljarskom klanu

Istraga ukazuje da bi motiv likvidacije Darka Veskovića Prike mogla biti njegova navodna saradnja s istražnim organima. Društvene mreže

I. Š.

27.6.2026

Darko Vesković, poznatiji kao Prika, ubijen je 22. juna u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž, a novi detalji istrage ukazuju da bi motiv likvidacije mogla biti njegova navodna namjera da postane svjedok-saradnik i progovori o ubistvima povezanim sa škaljarskim kriminalnim klanom, prenosi Telegraf.rs.

Prema navodima ovog medija, Vesković je ranije navodno pokušavao ostvariti saradnju s istražnim organima, ali do toga nije došlo. Kao upozorenje, njegov brat je ranije teško ranjen u Njemačkoj.

U trenutku ubistva Vesković je bio u kućnom pritvoru s elektronskim nadzorom, a kobnog dana iskoristio je dozvoljenu jednosatnu šetnju kako bi sjeo u kafić s prijateljem.

Kako piše Telegraf.rs, nadzorne kamere zabilježile su trenutak napada. Na snimku se vidi kako se napadač najprije pozdravlja s Veskovićem, a zatim nakon nekoliko koraka vadi pištolj i ispaljuje više hitaca. Vesković je preminuo na mjestu, dok je njegov prijatelj Vuk Musić ranjen i prevezen na Vojnomedicinsku akademiju.

Policija je u međuvremenu identifikovala osumnjičenog izvršioca i njegovog pomagača, a za obojicom je raspisana potjernica. Istraga je u toku i trebala bi utvrditi sve okolnosti ovog mafijaškog ubistva, navodi Telegraf.rs.


# LIKVIDACIJA
# ŠKALJARSKI KLAN
# BEOGRAD
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