Likvidacija u Beogradu: Da li je ubijen jer je htio progovoriti o zločinima

Darko Vesković, poznatiji kao Prika, ubijen je 22. juna u jednom kafiću u beogradskom naselju Kumodraž, a novi detalji istrage ukazuju da bi motiv likvidacije mogla biti njegova navodna namjera da postane svjedok-saradnik i progovori o ubistvima povezanim sa škaljarskim kriminalnim klanom, prenosi Telegraf.rs.

Prema navodima ovog medija, Vesković je ranije navodno pokušavao ostvariti saradnju s istražnim organima, ali do toga nije došlo. Kao upozorenje, njegov brat je ranije teško ranjen u Njemačkoj.

U trenutku ubistva Vesković je bio u kućnom pritvoru s elektronskim nadzorom, a kobnog dana iskoristio je dozvoljenu jednosatnu šetnju kako bi sjeo u kafić s prijateljem.

Kako piše Telegraf.rs, nadzorne kamere zabilježile su trenutak napada. Na snimku se vidi kako se napadač najprije pozdravlja s Veskovićem, a zatim nakon nekoliko koraka vadi pištolj i ispaljuje više hitaca. Vesković je preminuo na mjestu, dok je njegov prijatelj Vuk Musić ranjen i prevezen na Vojnomedicinsku akademiju.

Policija je u međuvremenu identifikovala osumnjičenog izvršioca i njegovog pomagača, a za obojicom je raspisana potjernica. Istraga je u toku i trebala bi utvrditi sve okolnosti ovog mafijaškog ubistva, navodi Telegraf.rs.



