Drama u Banjoj Luci: Djevojka skočila s mosta u Vrbas, spasio je Danijel Delić

Velika drama odvijala se danas u Banjoj Luci, kada je jedna djevojka skočila s gradskog mosta u Vrbas.

Kako saznaje portal "Avaza" nju je spasio Danijel Delić, koji je sjedio u obližnjem restoranu "Banjalučki splav" s drugarima.

Kada je vidio da se utapa odmah je reagirao, a onda je za njim krenuo i jedan konobar sa splava.

Teškom mukom uspjeli su je izvući u blizini restorana Kazamat.

Nakon toga su u pomoć pritekli muškarac i djevojka koji su šetali na toj ruti, a Delić je na licu mjesta pružio prvu pomoć, odnosno reanimirao je. Djevojka koja je tu bila s muškarcem je pozvala Hitnu pomoć.

Na lice mjesta su brzo došle ekipe Hitne pomoći i policije, a djevojka je prebačena u UKC RS. U ovom trenutku nije poznato da li je riječ o pokušaju suicida.

Kada se Delić ponovo vratio na splav u kojem se nalazio, ispraćen je velikim aplauzom.