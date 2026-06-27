Sud BiH odbio kauciju za Hamadija koji gradi u BiH: Općina Novo Sarajevo krije informacije o dozvolama za "Gulfland Residence"

Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog odbrane za određivanje jamčevine i ukidanje pritvora Anasu Hamadiju, libanskom „biznismenu“ koji je uhapšen prošlog mjeseca na sarajevskom aerodromu na osnovu potjernice iz Njemačke. U odluci od 23. juna, Sud BiH je Hamadiju odredio ekstradicijski pritvor u postupku izručenja po zahtjevu SR Njemačke, koji može trajati do izvršenja rješenja o izručenju ili nove odluke Suda, a najduže do 16. novembra 2026. godine, piše Istraga.ba. Hamadija potražuje pravosuđe iz Berlina zbog sumnje da zajedno sa svojim bratom Nidalom Hamadijem krijumčari kokain, a potom pere novac stečen prodajom droge. U Bosni i Hercegovini su Anas Hamadi i njegov brat, kako je ranije objavila Istraga, imali biznis sa građevinom, odnosno gradili su stambene zgrade u okviru projekta Gulfland Residence Sarajevo. Anas Hamadi je rođen u julu 1988. godine u Libanonu. Jedan dio života proveo je u Berlinu, gdje je bio pod istragom njemačkog pravosuđa zbog sumnje da je krijumčario velike količine kokaina. Nakon toga bježi u Dubai, gdje 2014. godine suosniva kompaniju „Gulfland“ za izgradnju i prodaju luksuznih nekretnina. Od početka novembra 2023. u BiH posluje kompanija “Gulf Land Property Developers” sa sjedištem u Sarajevu. Kao vlasnik i direktor ove kompanije naveden je Mouseli Chadi, a zamjenik direktora je Nidal Hamadi, brat uhapšenog Anasa Hamadija.

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U Sarajevu je kompanija braće Hamadi planirala izgradnju stambenog kompleksa u naselju Hrasno, sa rokom završetka gradnje 2027. godine. - Sarajevo je odabrano kao strateško središte zbog svoje potražnje za investicionim prilikama, sve većeg broja kupaca koji razmatraju život ili ulaganje u UAE, te činjenice da tržište Balkana bilježi snažan rast kada je riječ o kupovini nekretnina u inostranstvu - stoji na sajtu kompanije koja, kako se navodi, “teži postati vodeći brend luksuznih nekretnina u Bosni i Hercegovini”. Sa ciljem da saznamo ko je i pod kakvim okolnostima dao dozvole sumnjivim investitorima iz Dubaija za gradnju stambenog kompleksa na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Sarajevu, odmah nakon hapšenja Anasa Hamadija portal Istraga.ba poslao je sljedeći upit Općini Novo Sarajevo: “Da li je od strane vaše Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma izdata urbanistička saglasnost, urbanistička dozvola, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava gradnja za projekat GulfLand Residence u naselju Hrasno firmi/investitoru koji stoji iza navedenog projekta?”. Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, od Općine su zatražili i da dostave broj i datum izdatih dozvola i saglasnosti, naziv pravnog ili fizičkog lica kojem su dozvole izdate, lokaciju, odnosno parcele na koje se odnose i trenutni status dozvola.

Stranica kompanije Gulfland . Screenshot Stranica kompanije Gulfland . Screenshot

Poslije više od mjesec dana čekanja, iz Općine Novo Sarajevo dobili su odgovor da se zahtjev za pristup navedenim informacijama odbija jer “nije utvrđen javni interes”. U širem obrazloženju iz Općine su naveli kako se investitor – kompanija “Gulf Land Property Developers” – protivi davanju informacija. – Uzimajući u obzir navedeno, konstatovano je da tražene informacije mogu uključivati povjerljive komercijalne interese treće strane, te je u skladu sa članom 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, investitoru GULF LAND PROPERTY DEVELOPERS d.o.o. Sarajevo upućena obavijest da će se tražene informacije saopštiti, ukoliko u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti ne odgovori da smatra da su informacije povjerljive i navede razloge zbog kojih bi njihovim saopštavanjem mogla nastupiti šteta. Putem e-maila investitor je obavijestio da se informacije koje se odnose na njihovu kompaniju, kao i informacije o statusu i poslovanju ne dijele trećim licima bez njihove prethodne pisane saglasnosti, budući da predstavljaju povjerljive poslovne informacije i poslovnu tajnu – stoji u odgovoru koji smo dobili iz Općine Novo Sarajevo. Dakle, Općina Novo Sarajevo je štiteći interes privatne kompanije proglasila “poslovnom tajnom” informacije o tome kako je i pod kojim uslovima firma direktno povezana sa osobom koju njemačko pravosuđe sumnjiči za krijumčarenje kokaina i pranje novca dobila dozvole da gradi u Sarajevu.