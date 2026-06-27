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LIBANAC

Sud BiH odbio kauciju za Hamadija koji gradi u BiH: Općina Novo Sarajevo krije informacije o dozvolama za "Gulfland Residence"

Općina Novo Sarajevo je štiteći interes privatne kompanije proglasila “poslovnom tajnom” informacije o tome kako je i pod kojim uslovima firma direktno povezana sa osobom koju njemačko pravosuđe sumnjiči za krijumčarenje kokaina i pranje novca dobila dozvole da gradi u Sarajevu

Anas Hamadi. Društvene mreže

S. S.

27.6.2026

Sud Bosne i Hercegovine odbio je prijedlog odbrane za određivanje jamčevine i ukidanje pritvora Anasu Hamadiju, libanskom „biznismenu“ koji je uhapšen prošlog mjeseca na sarajevskom aerodromu na osnovu potjernice iz Njemačke. U odluci od 23. juna, Sud BiH je Hamadiju odredio ekstradicijski pritvor u postupku izručenja po zahtjevu SR Njemačke, koji može trajati do izvršenja rješenja o izručenju ili nove odluke Suda, a najduže do 16. novembra 2026. godine, piše Istraga.ba.

Hamadija potražuje pravosuđe iz Berlina zbog sumnje da zajedno sa svojim bratom Nidalom Hamadijem krijumčari kokain, a potom pere novac stečen prodajom droge. U Bosni i Hercegovini su Anas Hamadi i njegov brat, kako je ranije objavila Istraga, imali biznis sa građevinom, odnosno gradili su stambene zgrade u okviru projekta Gulfland Residence Sarajevo.

Anas Hamadi je rođen u julu 1988. godine u Libanonu. Jedan dio života proveo je u Berlinu, gdje je bio pod istragom njemačkog pravosuđa zbog sumnje da je krijumčario velike količine kokaina. Nakon toga bježi u Dubai, gdje 2014. godine suosniva kompaniju „Gulfland“ za izgradnju i prodaju luksuznih nekretnina. Od početka novembra 2023. u BiH posluje kompanija “Gulf Land Property Developers” sa sjedištem u Sarajevu. Kao vlasnik i direktor ove kompanije naveden je Mouseli Chadi, a zamjenik direktora je Nidal Hamadi, brat uhapšenog Anasa Hamadija.

Vlasnička struktura. Company Wall

U Sarajevu je kompanija braće Hamadi planirala izgradnju stambenog kompleksa u naselju Hrasno, sa rokom završetka gradnje 2027. godine.

- Sarajevo je odabrano kao strateško središte zbog svoje potražnje za investicionim prilikama, sve većeg broja kupaca koji razmatraju život ili ulaganje u UAE, te činjenice da tržište Balkana bilježi snažan rast kada je riječ o kupovini nekretnina u inostranstvu - stoji na sajtu kompanije koja, kako se navodi, “teži postati vodeći brend luksuznih nekretnina u Bosni i Hercegovini”.

Sa ciljem da saznamo ko je i pod kakvim okolnostima dao dozvole sumnjivim investitorima iz Dubaija za gradnju stambenog kompleksa na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Sarajevu, odmah nakon hapšenja Anasa Hamadija portal Istraga.ba poslao je sljedeći upit Općini Novo Sarajevo: “Da li je od strane vaše Službe za oblast prostornog uređenja i urbanizma izdata urbanistička saglasnost, urbanistička dozvola, građevinska dozvola ili drugi akt kojim se odobrava gradnja za projekat GulfLand Residence u naselju Hrasno firmi/investitoru koji stoji iza navedenog projekta?”. Pozivajući se na Zakon o slobodi pristupa informacijama, od Općine su zatražili i da dostave broj i datum izdatih dozvola i saglasnosti, naziv pravnog ili fizičkog lica kojem su dozvole izdate, lokaciju, odnosno parcele na koje se odnose i trenutni status dozvola.

Stranica kompanije Gulfland. Screenshot

Poslije više od mjesec dana čekanja, iz Općine Novo Sarajevo dobili su odgovor da se zahtjev za pristup navedenim informacijama odbija jer “nije utvrđen javni interes”. U širem obrazloženju iz Općine su naveli kako se investitor – kompanija “Gulf Land Property Developers” – protivi davanju informacija.

– Uzimajući u obzir navedeno, konstatovano je da tražene informacije mogu uključivati povjerljive komercijalne interese treće strane, te je u skladu sa članom 7. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, investitoru GULF LAND PROPERTY DEVELOPERS d.o.o. Sarajevo upućena obavijest da će se tražene informacije saopštiti, ukoliko u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti ne odgovori da smatra da su informacije povjerljive i navede razloge zbog kojih bi njihovim saopštavanjem mogla nastupiti šteta. Putem e-maila investitor je obavijestio da se informacije koje se odnose na njihovu kompaniju, kao i informacije o statusu i poslovanju ne dijele trećim licima bez njihove prethodne pisane saglasnosti, budući da predstavljaju povjerljive poslovne informacije i poslovnu tajnu – stoji u odgovoru koji smo dobili iz Općine Novo Sarajevo.

Dakle, Općina Novo Sarajevo je štiteći interes privatne kompanije proglasila “poslovnom tajnom” informacije o tome kako je i pod kojim uslovima firma direktno povezana sa osobom koju njemačko pravosuđe sumnjiči za krijumčarenje kokaina i pranje novca dobila dozvole da gradi u Sarajevu.

Odgovor iz Općine Novo Sarajevo. Istraga.ba

# SUD BIH
# ANAS HAMADI
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