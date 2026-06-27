Požar iz Popovog polja se proširio na Trebinje, vatrogasci i mještani na terenu

Požar koji je izbio u Popovom polju proširio se na područje grada Trebinja, a vatrogasne ekipe i mještani i dalje ulažu napore kako bi ga stavili pod kontrolu.

Prema informacijama s terena, jedan krak požara širi se prema selu Grmljani, dok je požar iznad sela Sedlari stabilizovan i trenutno ne ugrožava objekte. U području Poljica situacija je za sada pod kontrolom.

U gašenju učestvuju pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje, članovi DVD "Bjelasnica" te veliki broj dobrovoljaca koji pomažu na terenu.

Komandir Teritorijalne vatrogasne jedinice Trebinje Dejan Kašiković uputio je apel mještanima da se uključe u akciju gašenja i zaštite svojih domaćinstava.

- Apelujem na sve mještane u Grmljanima, Sedlarima i Poljicu da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu u gašenju požara i zaštiti imovine. Zajedničkim djelovanjem možemo sačuvati ljude i imovinu - poručio je Kašiković.