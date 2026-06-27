Policajci "uletili" na koncert Saše Matića na Jahorini: Prekršajni nalozi za osam neovlaštenih zaštitara

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvršili su kontrolu fizičkog obezbjeđenja (zaštitari) tokom koncerta Saše Matića na Jahorini, s ciljem provjere poštivanja zakona o agencijama za zaštitu lica i imovine.

Kako je saopćeno iz MUP-a RS, kontrola je provedena nakon operativnih saznanja o mogućim nepravilnostima u radu obezbjeđenja na događaju.

Tokom provjera utvrđeno je da je osam osoba neovlašteno obavljalo poslove fizičkog obezbjeđenja, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi i udaljeni su s objekta.

Nezvanično, više policijskih uprava ranije je spriječilo pokušaje osnivanja agencije za obezbjeđenje na Jahorini pod nazivom "Jahorina security" nakon što su zahtjevi odbijeni kao neosnovani u više navrata.

Prema istim navodima, organizator koncerta angažovao je nekoliko zaštitara bez potrebnih dozvola, što je bio povod za policijsku akciju u kojoj su učestvovali i pripadnici više policijskih i specijalnih jedinica MUP-a RS.