Nesreća kod Zenice: Automobil udario pješaka

U mjestu Klopče, kod Zenice, oko 22:10 sati na magistralnom putu M-17 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i pješak.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, pješak je zadobio za sada neutvrđen stepen povreda te je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Zbog uviđaja, saobraćaj na magistralnom putu M-17 kroz Klopče odvija se naizmjenično.