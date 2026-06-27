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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Nesreća kod Zenice: Automobil udario pješaka

Saobraćaj na magistralnom putu M-17 kroz Klopče odvija se naizmjenično

MUP ZDK: Uviđaj u toku. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Piše: Evelin Trako

27.6.2026

U mjestu Klopče, kod Zenice, oko 22:10 sati na magistralnom putu M-17 dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i pješak.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra MUP-a Zeničko-dobojskog kantona, pješak je zadobio za sada neutvrđen stepen povreda te je prevezen u Kantonalnu bolnicu Zenica radi ukazivanja ljekarske pomoći.

Na mjestu nesreće u toku je policijski uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.

Zbog uviđaja, saobraćaj na magistralnom putu M-17 kroz Klopče odvija se naizmjenično.

# ZENICA
# NESREĆA
# KLOPČE
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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