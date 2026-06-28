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NA SJEVERU DRŽAVE

U Savi kod Orašja se utopio muškarac: Još nije pronađeno tijelo

Na intervenciju su izašli službenici PS Orašje, Odjel za istrage MUP-a Posavskog kantona, te tehničar s dežurnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva u Orašju

Rijeka Sava. Fena

FENA

28.6.2026

U rijeci Savi u Orašju u subotu se utopio muškarac, izvijestila je Federalna uprava civilne zaštite.

Kako se navodi, u subotu, 27. juna, Policijska stanica Orašje zaprimila je dojavu da je na rijeci Savi oko 18.30 sati došlo do utapanja muške osobe.

Na intervenciju su izašli službenici PS Orašje, Odjel za istrage MUP-a Posavskog kantona, te tehničar s dežurnim tužiocem Kantonalnog tužilaštva u Orašju.

U potragu su s plovilom bili uključeni i službenici Jedinice specijalne policije kantonalnog MUP-a koji nisu uspjeli pronaći nestalog.

# SAVA
# MUP POSAVSKOG KANTONA
# ORAŠJE
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