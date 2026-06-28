Nesreća na putu Bijeljina - Zvornik: Automobil završio na krovu, povrijeđen vozač

Na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, na ulazu u Janju, danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo putnički automobil.

Kako javlja RTV BN, na mjesto nesreće odmah je upućena ekipa Hitne medicinske pomoći, a u udesu je bilo povrijeđenih.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je putnički automobil marke Porsche, kojim je upravljao M. E. On je zadobio tjelesne povrede te je prevezen u bolnicu, gdje će biti utvrđen stepen njegovih povreda.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu nesreće.

Zbog udesa je na ovoj dionici puta saobraćaj privremeno otežan, pa vozači mogu očekivati kraća zadržavanja.