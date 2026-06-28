Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NA ULAZU U JANJU

Nesreća na putu Bijeljina - Zvornik: Automobil završio na krovu, povrijeđen vozač

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je putnički automobil marke Porsche, kojim je upravljao M. E

Mjesto nesreće. Srpskainfo

M. Až.

28.6.2026

Na magistralnom putu Bijeljina – Zvornik, na ulazu u Janju, danas se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj se prevrnuo putnički automobil.

Kako javlja RTV BN, na mjesto nesreće odmah je upućena ekipa Hitne medicinske pomoći, a u udesu je bilo povrijeđenih.

U saobraćajnoj nezgodi učestvovao je putnički automobil marke Porsche, kojim je upravljao M. E. On je zadobio tjelesne povrede te je prevezen u bolnicu, gdje će biti utvrđen stepen njegovih povreda.

Policijski službenici obavili su uviđaj na mjestu nesreće.

Zbog udesa je na ovoj dionici puta saobraćaj privremeno otežan, pa vozači mogu očekivati kraća zadržavanja.

# JANJA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.