Tragedija na Ramskom jezeru: Jedan brat se utopio, drugog su uspjeli spasiti

Na Ramskom jezeru, u naselju Šćit, danas se dogodila tragedija u kojoj je život izgubio 27-godišnji muškarac, dok je njegov brat spašen zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih i spasilačkih službi.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o K. M. iz Hrasna kod Busovače, koji je bio zaposlen u Vitezu, a njegovog brata O. M. spasioci su uspjeli izvući iz vode, piše Viteski.ba.

Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije i Hitne medicinske pomoći, a uskoro će biti utvrđene okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija očekuje se nakon okončanja istrage.