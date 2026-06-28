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NASELJE ŠĆIT

Tragedija na Ramskom jezeru: Jedan brat se utopio, drugog su uspjeli spasiti

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o K. M. iz Hrasna kod Busovače, koji je bio zaposlen u Vitezu

Uskoro će biti utvrđen uzrok nesreće. Facebook (Fotografija ne prikazuje događaj iz teksta)

Dž. B.

28.6.2026

Na Ramskom jezeru, u naselju Šćit, danas se dogodila tragedija u kojoj je život izgubio 27-godišnji muškarac, dok je njegov brat spašen zahvaljujući brzoj reakciji prisutnih i spasilačkih službi.

Prema nezvaničnim informacijama, riječ je o K. M. iz Hrasna kod Busovače, koji je bio zaposlen u Vitezu, a njegovog brata O. M. spasioci su uspjeli izvući iz vode, piše Viteski.ba.

Na mjesto događaja odmah su izašli pripadnici policije i Hitne medicinske pomoći, a uskoro će biti utvrđene okolnosti i uzrok nesreće.

Više informacija očekuje se nakon okončanja istrage.

# UTAPANJE
# RAMSKO JEZERO
# BRAĆA
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