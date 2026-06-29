Veliki požar u Ribniku: Devet osoba zatražilo ljekarsku pomoć

Veliki požar koji je izbio na poslovnom objektu "Miki kompani" u Ribniku je lokalizovan, a devet osoba je zatražilo medicinsku pomoć u lokalnom domu zdravlja zbog izloženosti ugljen-monoksidu, rekao je starješina lokalnog Vatrogasnog društva Danijel Mitrović u objavi na Facebooku.

Mitrović je naveo da u požaru nije bilo ozbiljnije povrijeđenih lica, te da je požar stavljen pod kontrolu sinoć oko 23.00 časa, nakon čega je organizovano stalno dežurstvo.

On je rekao da je dojava o požaru u Vatrogasnom društvu zaprimljena juče u 17.27 časova, nakon čega su na teren odmah upućeni dežurni vatrogasci sa protivpožarnim vozilom.

- Zbog enormnih razmjera požara i postojanja mogućnosti da se vatra proširi na cijeli kompleks, u ispomoć sam pozvao sve raspoložive vatrogasce iz naše jedinice. Da bi se spriječilo širenje vatre zatražio sam asistenciju i susjednih vatrogasnih jedinica iz Mrkonjić Grada i Ključa - naveo je Mitrović.

Mitrović je dodao da su na terenu bili prisutni i pripadnici Policijske stanice Ribnik, dežurna ekipa Doma zdravlja "Dr Dragan Vojvodić", a pomoć u gašenju požara su pružili i radnici preduzeća u kojem je izbio požar, kao i građani.

Mitrović je zahvalio svima koji su pružili nesebičnu pomoć u gašenju požara.