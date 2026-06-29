Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TREBINJE

Vatrena stihija se približila kućama u Popovom polju

Vatrena stihija trenutno se približila kućama u selu Donji Grmljan

Opasnost u trebinjskim selima. RTRS

D. E.

29.6.2026

Požar na području Popovog polja i dalje je aktivan, a vatrena stihija trenutno se približila kućama u selu Donji Grmljani, rekao je komandir trebinjskih vatrogasaca Dejan Kašiković.

- Pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice danonoćno ulažu velike napore kako bi odbranili objekte u Donjim Grmljanima i drugim selima Popovog polja, te spriječili dalje širenje požara, rekao je Kašiković.

Komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice kaže da vatrogasci, uprkos izuzetno teškim uslovima na terenu, ostaju na prvoj liniji odbrane i ne štede ni snagu ni vrijeme kako bi zaštitili živote i imovinu građana.

On je poručio da nema mjesta panici i pozvao građane da imaju povjerenje u odgovornost, stručnost i profesionalizam pripadnika jedinice.

- Borba traje i nećemo odustati dok opasnost ne bude otklonjena, istakao je komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice za RTRS.

On je naglasio je da je ponosan na svoje vatrogasce, koji hrabro i složno brane svaku kuću, svako selo i svakog čovjeka.

# POŽAR
# TREBINJE
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.