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TEŠKA NESREĆA

Maloljetnica teško povrijeđena u sudaru Golfa i motora

Teške tjelesne povrede zadobila je suputnica na motoru, rođena 2010. godine.

Teško opovrijeđena maloljetnica. Facebook

D. E.

29.6.2026

Maloljetnica je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći koja se u subotu navečer dogodila na dijelu lokalne ceste u naselju Vojno u Mostaru, potvrđeno je iz MUP-a HNK-a.

Kako je navedeno, nesreća se dogodila 27 oko 20 sati, a u njoj su sudjelovali M. Z. (2007.) s vozilom VW Golf i maloljetnik rođen 2010. godine s motorom Piaggio.

Teške tjelesne povrede zadobila je suputnica na motoru, također rođena 2010. godine.

Vozač Golfa M. Z. zadobio je lakše tjelesne povrede.

O nesreći je upoznat nadležni tužitelj, a na mjestu događaja obavljen je očevid te su poduzete sve potrebne mjere.

# MALOLJETNICA
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
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