Denis Prcić prvostepeno osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja

Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je u Kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja.

Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe.

Prcić je javnosti poznat i kao jedan od osumnjičenih u predmetu "Diploma", koji vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U okviru tog predmeta Tužilaštvo BiH sumnjiči Prcića da je bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.

Podsjećamo, Denis Prcić uhapšen je 18. juna 2021. godine u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo BiH. Nakon hapšenja, Sud Bosne i Hercegovine odredio mu je jednomjesečni pritvor, a potom i mjere zabrane koje su kasnije produžavane.

Prcić je u međuvremenu podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine osporavajući izrečene mjere, ali je Ustavni sud odbio njegovu apelaciju. Postupak u predmetu "Diploma", koji se odnosi na sumnje u nezakonito izdavanje visokoškolskih diploma, vodi se odvojeno od predmeta u kojem je Kantonalni sud u Tuzli danas donio prvostepenu osuđujuću presudu.