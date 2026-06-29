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OSNIVAČ AMERIČKOG UNIVERZITETA U BIH

Denis Prcić prvostepeno osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja

Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe

Prvostepena presuda. Avaz

D. E.

29.6.2026

Osnivač Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini Denis Prcić jutros je u Kantonalnom sudu u Tuzli prvostepeno osuđen na tri godine zatvora zbog zloupotrebe položaja.

Riječ je o prvostepenoj presudi na koju postoji mogućnost žalbe.

Prcić je javnosti poznat i kao jedan od osumnjičenih u predmetu "Diploma", koji vodi Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U okviru tog predmeta Tužilaštvo BiH sumnjiči Prcića da je bivšem direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću omogućio navodno nezakonito stjecanje visokoškolske diplome.

Podsjećamo, Denis Prcić uhapšen je 18. juna 2021. godine u okviru istrage koju vodi Tužilaštvo BiH. Nakon hapšenja, Sud Bosne i Hercegovine odredio mu je jednomjesečni pritvor, a potom i mjere zabrane koje su kasnije produžavane.

Prcić je u međuvremenu podnio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine osporavajući izrečene mjere, ali je Ustavni sud odbio njegovu apelaciju. Postupak u predmetu "Diploma", koji se odnosi na sumnje u nezakonito izdavanje visokoškolskih diploma, vodi se odvojeno od predmeta u kojem je Kantonalni sud u Tuzli danas donio prvostepenu osuđujuću presudu.

# PRESUDA
# AMERIČKI UNIVERZITET U BIH
# DENIS PRCIĆ
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