Državljanka BiH kažnjena na granici, mora platiti veliku kaznu

Državljanka Bosne i Hercegovine nije prijavila na graničnom prelazu Kamensko veliku količinu gotovine te je dobila novčanu kaznu u iznosu od 4.800 eura. Ona je pokušala unijeti 20.040 eura i 2.750 KM u Hrvatsku, čime je prekršila Zakon o deviznom poslovanju, saopštili su iz Carinske uprave Hrvatske. Kako su naveli, sve se desilo 25. juna.

- Tijekom ulazne kontrole utvrđeno je da državljanka Bosne i Hercegovine, koja je u Republiku Hrvatsku ulazila kao putnica u osobnom vozilu bosanskohercegovačkih registarskih oznaka, nije ispunila zakonsku obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektroničkim putem. Neprijavljena gotovina pronađena je u njezinoj ručnoj prtljazi - stoji u saopćenju.

Carinska uprava podsjetila je da su sve osobe koje pri ulasku u ili izlasku iz evropske unije prenose gotovinu u vrijednosti od 10.000 eura ili više dužne prijaviti gotovinu nadležnim tijelima.

Slična situacija se dogodila i dan ranije na graničnom prelazu Bajakovo kada je državljanin Italije pokušao unijeti 65.000 eura zbog čega je dobio kaznu od 13.200 eura.

- Prilikom ulaska u carinsko područje Evropske unije državljanin Republike Italije, koji je upravljao osobnim vozilom rumunskih registarskih oznaka, nije ispunio zakonsku obvezu prijave gotovine Carinskoj upravi, odnosno graničnoj policiji, pisanim ili elektroničkim putem obrasca za prijavu gotovine - naveli su oni.

Kako su dodali, novac je pronađen ispod sjedišta automobila.