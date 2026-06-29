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OPSEŽNA POTRAGA

Iz Save kod Orašja izvučeno tijelo muškarca koji se utopio u subotu

Obavljen je uviđaj na mjestu događaja kojim je rukovodio dežurni kantonalni tužilac

Mjesto gdje je izvučeno tijelo. FUCZ

Dž. R.

29.6.2026

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom (FUCZ) i Jedinice za podršku MUP-a Posavskog kantona pronašli su i izvukli danas iz rijeke Save beživotno tijelo muškarca inicijala V. Ž.

Nesretni muškarac utopio se u subotu, 27. juna, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovale brojne spasilačke ekipe.

Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom angažovana je po naredbi v. d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnjića, a na osnovu hitnog zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite Posavskog kantona.

U potrazi na rijeci Savi na području Orašja korišteni su svi raspoloživi tehnički i ljudski kapaciteti kako bi se tijelo što prije lociralo u mutnoj vodi.

- Pripadnici FUCZ-a intenzivno su učestvovali u potrazi, koristeći sve raspoložive kapacitete. U potragu su bili uključeni timovi za spašavanje pod vodom, sonar sistemi za pretragu riječnog korita, kao i dronovi - saopćeno je iz FUCZ-a.

Nakon što je tijelo locirano i izvučeno na obalu, obavljen je uviđaj na mjestu događaja kojim je rukovodio dežurni kantonalni tužilac, uz prisustvo vještaka sudske medicine koji će utvrditi tačan uzrok smrti.

# FUCZ
# SAVA
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