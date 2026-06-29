Iz Save kod Orašja izvučeno tijelo muškarca koji se utopio u subotu

Pripadnici Federalne specijalizirane jedinice za spašavanje pod vodom (FUCZ) i Jedinice za podršku MUP-a Posavskog kantona pronašli su i izvukli danas iz rijeke Save beživotno tijelo muškarca inicijala V. Ž.

Nesretni muškarac utopio se u subotu, 27. juna, nakon čega je pokrenuta opsežna potraga u kojoj su učestvovale brojne spasilačke ekipe.

Federalna specijalizirana jedinica za spašavanje pod vodom angažovana je po naredbi v. d. direktora Federalne uprave civilne zaštite Aldina Brašnjića, a na osnovu hitnog zahtjeva Kantonalne uprave civilne zaštite Posavskog kantona.

U potrazi na rijeci Savi na području Orašja korišteni su svi raspoloživi tehnički i ljudski kapaciteti kako bi se tijelo što prije lociralo u mutnoj vodi.

- Pripadnici FUCZ-a intenzivno su učestvovali u potrazi, koristeći sve raspoložive kapacitete. U potragu su bili uključeni timovi za spašavanje pod vodom, sonar sistemi za pretragu riječnog korita, kao i dronovi - saopćeno je iz FUCZ-a.

Nakon što je tijelo locirano i izvučeno na obalu, obavljen je uviđaj na mjestu događaja kojim je rukovodio dežurni kantonalni tužilac, uz prisustvo vještaka sudske medicine koji će utvrditi tačan uzrok smrti.