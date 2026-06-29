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BANJA LUKA

U Vrbasu pronađeno tijelo nepoznatog muškarca

Kako je u pitanju nepristupačan teren biće angažovane dodatne ekipe

Pronađeno tijelo. Dejan Rakita/PIXSELL

D. E.

29.6.2026

U rijeci Vrbas u naselju Rekavice kod Banje Luke, pronađeno je tijelo zasad nepoznatog muškarca, potvrdila je za "Avaz" Milana Stojanović, portparol PU Banja Luka.

Tijelo je pronađeno na desnoj strani rijeke Vrbas. Kako je u pitanju nepristupačan teren biće angažovane dodatne ekipe.

- Identitet nastradalog još nije utvrđen, kao ni okolnosti pod kojima je došlo do utapanja - kazala je Stojanović.

Nakon uviđaja bit će poznato više detalja.

Istragom u ovom slučaju rukovodi Okružno javno tužilaštvo Banja Luka.

# VRBAS
# BANJA LUKA
# TIJELO
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