Pijan pretukao čovjeka na benzinskoj pumpi u Milićima

Policijski službenici Policijske stanice Milići juče su lišili slobode lice inicijala D.S. sa područja opštine Milići, zbog postojanja osnove sumnje da je počinilo krivično djelo "Tjelesna povreda".

- Lice D.S. se sumnjiči da je, istog dana oko 22,20 sata, na benzinskoj pumpi u Milićima fizički napalo oštećeno lice usljed čega je isto zadobilo povrede. Oštećeno lice se radi ukazivanja ljekarske pomoći javilo u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Sveti Nikola Milići - saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvršenim alkotestiranjem kod lica D.S. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,15 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Srajevu, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.