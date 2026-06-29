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NAPAD

Pijan pretukao čovjeka na benzinskoj pumpi u Milićima

Izvršenim alkotestiranjem kod lica D.S. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,15 g/kg

Pijan pretukao čovjeka. Facebook

D. E.

29.6.2026

Policijski službenici Policijske stanice Milići juče su lišili slobode lice inicijala D.S. sa područja opštine Milići, zbog postojanja osnove sumnje da je počinilo krivično djelo "Tjelesna povreda".

- Lice D.S. se sumnjiči da je, istog dana oko 22,20 sata, na benzinskoj pumpi u Milićima fizički napalo oštećeno lice usljed čega je isto zadobilo povrede. Oštećeno lice se radi ukazivanja ljekarske pomoći javilo u Javnu zdravstvenu ustanovu Dom zdravlja Sveti Nikola Milići - saopšteno je iz Policijske uprave Zvornik.

Izvršenim alkotestiranjem kod lica D.S. utvrđeno je prisustvo alkohola u organizmu u količini od 1,15 g/kg.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Istočnom Srajevu, koji je naložio dostavljanje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu.

# TUČA
# MILIĆI
# HAPŠENJE
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