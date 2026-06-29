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VIŠE PREKRŠAJA

Policija oduzela vozilo od Sarajke: Na Bjelašnici vozila bez vozačke dozvole, ima i dug od 1.560 KM

Provjerom je utvrđeno da 39-godišnjakinja u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 1.560 KM

Oduzeto vozilo. Facebook (Fotografija ne opisuje događaj iz teksta)

D. E.

29.6.2026

Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo su na Bjelašnici, u mjestu Babin Do, zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo "Seat Ibiza", kojim je upravljala A.M., rođena 1987. godine, nastanjena u Sarajevu.

Izvršenim provjerama od strane službena PU Hadžići i Trnovo, utvrđeno je da je 38-godišnjakinja višestruka povratnica u činjenju prekršaja iz oblasti saobraćaja.

Također, utvrđeno je da vozilom upravlja prije sticanja prava na upravljanje.

Uz to, provjerom je utvrđeno da 39-godišnjakinja u registru novčanih kazni i prekršajnih evidencija ima dug po osnovu neplaćenih kazni u iznosu od 1.560 KM.

Od prekršiteljice je privremeno oduzeto predmetno vozilo, a Općinskom sudu u Sarajevu će biti podnesen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za počinjene prekršaje iz oblasti ZOOBS-a na putevima u Bosni i Hercegovini.

# BJELAŠNICA
# ODUZETO VOZILO
# MUP KS
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