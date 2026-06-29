Automobil završio u koritu rijeke Bile kod Mehurića: Vozač prošao s lakšim povredama

Na ulazu u naselje Mehurić danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je putnički automobil sletio s kolovoza i završio prevrnut u koritu rijeke Bile.

Prema dostupnim informacijama, vozilom je upravljao mještanin naselja Fazlići, inicijala Z. J., koji je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je sletio s ceste piše Crna Hronika.

Povrijeđenom vozaču odmah je pružena prva medicinska pomoć u ambulanti u Mehuriću, a potom je prevezen u bolnicu u Novoj Biloj radi daljih pregleda i dijagnostike.



