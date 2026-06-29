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SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Automobil završio u koritu rijeke Bile kod Mehurića: Vozač prošao s lakšim povredama

Povrijeđenom vozaču odmah je pružena prva medicinska pomoć

Putnički automobil sletio s kolovoza. Crna hronika

D. E.

29.6.2026

Na ulazu u naselje Mehurić danas se dogodila saobraćajna nezgoda u kojoj je putnički automobil sletio s kolovoza i završio prevrnut u koritu rijeke Bile.

Prema dostupnim informacijama, vozilom je upravljao mještanin naselja Fazlići, inicijala Z. J., koji je iz za sada neutvrđenih razloga izgubio kontrolu nad automobilom, nakon čega je sletio s ceste piše Crna Hronika.

Povrijeđenom vozaču odmah je pružena prva medicinska pomoć u ambulanti u Mehuriću, a potom je prevezen u bolnicu u Novoj Biloj radi daljih pregleda i dijagnostike.


Na sreću, nakon ljekarskog pregleda utvrđeno je da je zadobio lakše tjelesne povrede, te je otpušten na kućno liječenje.

– Hvala Bogu, naš mještanin je dobro i već se nalazi kod kuće sa svojom porodicom. Želimo mu brz i potpun oporavak – poručili su mještani.

Fotografije s mjesta nezgode pokazuju da je automobil završio prevrnut u koritu rijeke, što svjedoči o ozbiljnosti nesreće. Uprkos tome, vozač je prošao bez težih posljedica, što mnogi smatraju velikom srećom.

# POVRIJEĐENI
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# NOVA BILA
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