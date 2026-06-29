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KOD MOSTARA

Tragedija u Drežnici: Jedna osoba preminula na kupalištu

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, a dežurni ljekar je potvrdio smrt

Mostarsko kupalište "Drežnica". Instagram

Z. V.

29.6.2026

Na kupalištu u Drežnici kod Mostara danas se dogodio smrtni slučaj.

Kako je potvrdila glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš, policija je oko 12:35 sati zaprimila dojavu ekipe Hitne pomoći da se na lokaciji nalazi osoba bez znakova života.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici, a dežurni ljekar je potvrdio smrt, za koju se navodi da je prirodnog uzroka.

Prema nezvaničnim informacijama, uzrok smrti bio je srčani zastoj, a kako prenose lokalni mediji, riječ je o osobi R. Č. iz Vrapčića.

# DREŽNICA
# TRAGEDIJA
# MOSTAR
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