Uznemirujući snimak / Kvadom na trotoaru pregazio djevojku

U Sjenici je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je kvad udario 25-godišnju pješakinju koja se kretala trotoarom u centru grada.

Nadzorna kamera zabilježila je trenutak kada je dvadesetogodišnji vozač kvada izgubio kontrolu nad vozilom, sišao s kolovoza i na trotoaru udario Senу N, koja se kretala uz ulicu. Djevojka je nakon udara hitno prebačena u Opštu bolnicu u Užicu, prenosi Sandžak Danas.

Prema informacijama iz istrage, vozač se kretao Ulicom Milovana Jovanovića prema centru Sjenice, kada je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu, prešao na desnu stranu kolovoza, popeo se na trotoar i udario pješakinju. Od siline udara djevojka je zadobila teške tjelesne povrede.