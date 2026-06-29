Uznemirujući snimak / Kvadom na trotoaru pregazio djevojku

U Sjenici je došlo do teške saobraćajne nesreće kada je kvad udario 25-godišnju pješakinju koja se kretala trotoarom u centru grada.
Nadzorna kamera zabilježila je trenutak kada je dvadesetogodišnji vozač kvada izgubio kontrolu nad vozilom, sišao s kolovoza i na trotoaru udario Senу N, koja se kretala uz ulicu. Djevojka je nakon udara hitno prebačena u Opštu bolnicu u Užicu, prenosi Sandžak Danas.
Prema informacijama iz istrage, vozač se kretao Ulicom Milovana Jovanovića prema centru Sjenice, kada je iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu, prešao na desnu stranu kolovoza, popeo se na trotoar i udario pješakinju. Od siline udara djevojka je zadobila teške tjelesne povrede.
Ljekari su konstatovali prelom ključne kosti, prelom noge i povrede glave, a prema dostupnim informacijama nije životno ugrožena, ali je zbog težine povreda zadržana na daljem liječenju.
Jedan od svjedoka opisao je trenutak nesreće kao veoma potresan, navodeći da se sve dogodilo u sekundi i da pješakinja nije uspjela da se skloni.
Na mjesto događaja odmah su stigli policija i hitna pomoć, koji su obavili uviđaj i zbrinuli povrijeđenu.
Prema nezvaničnim informacijama, vozač je upravljao kvadom bez zaštitne kacige, a uzet mu je i uzorak krvi. O događaju je obaviješten nadležni tužilac, koji je naložio dalju istragu.
Događaj je kvalifikovan kao teško krivično djelo protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, a protiv vozača će biti preduzete zakonom propisane mjere.