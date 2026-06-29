Starica umrla u jezivim mukama nakon što je pokušala da preskoči ogradu: Ukućani čuli zapomaganje

Sedamdesetsedmogodišnja žena preminula je nakon nesreće u selu Boljetin kod Donjeg Milanovca, kada je pokušala preskočiti ogradu kako bi ušla u svoje dvorište.

Darinka S. nastradala je nakon što se nabola na šiljak metalne žice koji joj je nanio teške povrede, prenosi Alo.

Istragom je utvrđeno da je usljed zadobijenih povreda iskrvarila, što je bio neposredan uzrok smrti.

Ukućani su, prema nezvaničnim informacijama, čuli zapomaganje starice i odmah istrčali u dvorište te pozvali hitnu pomoć. Iako je brzo prevezena u bolnicu u Donjem Milanovcu, tamo je već bila bez znakova života. Ljekari su pokušali reanimaciju, ali bez uspjeha.

- Pregledom tijela utvrđene su povrede anusa i butine i zaključeno je da je iskrvarila, što je uzrok smrti. Slučaj smo predali policiji, koja je odmah počela istragu - naveli su iz bolnice u Donjem Milanovcu.

Policija u Majdanpeku je nakon sprovedene istrage zaključila da se radi o “zadesnoj smrti” te da nema elemenata krivičnog djela.

- Detaljnom analizom zaključili smo da je Darinka S. počela preskakati ogradu, ali se zakačila za dio metalne žice koji je virio. Šiljak joj se najprije zabio u desnu butinu. Prema položaju rane, vjerovatno je u panici pokušala da se oslobodi pokretima tijela, što je dovelo do još težih povreda - navedeno je nezvanično iz policije.