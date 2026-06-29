Preminuo dječak kojeg je djed pregazio traktorom: Ljekari se šest dana borili za njegov život

Jednoipogodišnji dječak, koji je 23. juna teško povrijeđen kada je djed prešao traktorom preko njega, preminuo je nakon šest dana borbe za život u Univerzitetskoj dječjoj klinici u Tiršovoj u Beogradu.

I pored svih napora ljekara da mu spase život, dijete je podleglo teškim povredama, prenosi Telegraf.rs.

Dječak je u nesreći zadobio prelom lobanje, nagnječenje mozga i krvarenje u mozgu, te je u bolnicu prevezen u izuzetno teškom stanju.

Njegov djed N. J. (57) dao je izjavu policiji o svim okolnostima tragedije. Kako je saznao Telegraf, on je inspektorima detaljno opisao da se dijete neopaženo podvuklo pod traktor dok su on i sin kačili cisternu. Nakon što to niko nije primijetio, djed je krenuo unazad traktorom i pregazio unuka, a alkotest je pokazao da niko od odraslih nije bio pod uticajem alkohola.

Djed N. J. i otac djeteta T. J. (34) bili su fokusirani na priključivanje cisterne za vodu na traktor. U tom trenutku, dječak se neopaženo našao ispod vozila.

Nakon što niko nije primijetio dijete, djed je sjeo za volan, pokrenuo traktor unazad i pregazio ga.

Otac i djed su odmah reagovali, podigli povrijeđenog dječaka, smjestili ga u automobil i odvezli u lokalni dom zdravlja, odakle je hitno prebačen u dječju bolnicu u Beogradu.

Ova tragedija duboko je potresla naselje Begaljica, iz kojeg potiče porodica dječaka.