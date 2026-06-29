Husein bivšoj napravio lažni Tinder profil i slao muškarce da je siluju

Muškarac koji je napravio lažni profil svoje bivše partnerice na Tinderu i na njenu adresu slao muškarce uvjeravajući ih da želi biti silovana osuđen je na osam godina zatvora.

Asad Husein (Hussain) (36) iz Cheadlea, u širem području Manchestera, proglašen je krivim za uhođenje koje je kod žrtve izazvalo ozbiljan strah, kao i za napad. Sud u Chesteru izrekao mu je i 15-godišnju zabranu prilaska, prenose britanski mediji.

Kratka veza kao okidač za osvetu

Tokom suđenja utvrđeno je da je žrtva bila na nekoliko sastanaka s Huseinom, koji se u aprilu 2024. godine predstavljao pod lažnim imenom „Mick Renney“. Vezu je prekinula početkom maja nakon što se probudila i zatekla ga kako joj pretražuje mobilni telefon.

Nakon prekida Hussain ju je više puta pokušavao nagovoriti da obnove vezu, ali ga je ona uporno odbijala.

Lažni Tinder profil i pozivi na silovanje

Nedugo zatim, krajem jula 2024. godine, na vratima njene kuće počeli su se pojavljivati nepoznati muškarci. Svi su tvrdili da su se s njom povezali putem aplikacije za upoznavanje i da vjeruju kako ih je pozvala kod sebe.

Kampanja zastrašivanja kulminirala je jedne avgustovske noći kada su joj u kratkom vremenskom razmaku na vrata došla četiri različita muškarca, tvrdeći da su dobili gotovo identične poruke.

Drugi muškarci koji su dolazili na njenu adresu ispričali su da im je u porukama navedeno kako ona želi ostvariti „fantaziju o silovanju“ te da želi da se prema njoj postupa grubo. U porukama je čak stajalo da, ako kaže „ne“, to zapravo znači da „to želi još više“.

Vjeruje se da je Hussain na ovaj način prevario najmanje 18 muškaraca, iako policija smatra da bi stvarni broj mogao biti znatno veći.

Prema iskazima datim policiji, muškarci bi se povezali sa ženom na Tinderu, nakon čega bi vrlo brzo dobili njenu adresu i broj telefona.

Napadi na kućnom pragu

Situacija je u septembru postala još opasnija.

Nakon što je zazvonilo zvono na vratima, jedan muškarac snažno je gurnuo vrata dok ih je žrtva otvarala, pri čemu je puklo staklo. Pokazao joj je poruke s lažnog profila u kojima je pisalo da su ulazna vrata otključana i da ih samo treba „gurnuti“ jer su navodno zapela.

Kasnije istog dana, dok je žrtva bila na poslu, drugi muškarac ušao je u kuću dok je njena maloljetna kćerka sama boravila na spratu. Nakon kraćeg vremena napustio je kuću bez incidenta.

„Ne bi trebalo da se osjećam nesigurno u vlastitom domu“

Nakon izricanja presude žrtva je izjavila da će joj odluka suda donijeti barem malo mira u mjesecima koji dolaze.

Nijedna presuda ne može izbrisati ogroman utjecaj koji je njegovo ponašanje imalo na mene i moje kćerke. Niko nema pravo da učini da se osjećam nesigurno u vlastitom domu samo zato što više ne želim biti u vezi s njim. „Ne“ bi trebalo značiti „ne“. Sada se pitam koliko muškaraca ima moju adresu i vjeruje da želim biti seksualno napadnuta, ili još gore - poručila je.

Policijski istražitelj Keith Terrill izjavio je da je riječ o jednom od tehnički najsloženijih i najuznemirujućih slučajeva uhođenja s kojima se policija u Cheshireu ikada susrela.

Asad Hussain je izrazito manipulativna i podmukla osoba koja je bila spremna otići do krajnjih granica kako bi izazvala strah i tjeskobu kod žrtve i njene djece - rekao je Terrill.

Dodao je da je utjecaj njegovih postupaka na žrtvu i njenu porodicu bio razoran te izrazio nadu da će im presuda pomoći da konačno počnu graditi normalan život.