Preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti u blizini mjesta požara kod Gradačca

U toku dana je izbio požar na području Gradačca u mjesnoj zajednici Bagdale koji je uspješno ugašen, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Gradačac.

Međutim, prilikom dolaska na teren vatrogasci su u blizini mjesta požara pronašli osobu bez svijesti kojoj je ukazana medicinska pomoć, a kako je iz Operativnog centra MUP-a TK rečeno za portal "Avaza", osoba na koncu nije preživjela.

- Istraga je u toku te ne možemo potvrditi je li uzrok smrti bio požar ili je ona nastupila zbog nekih drugih okolnosti - kazali su iz MUP-a TK.