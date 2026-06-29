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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti u blizini mjesta požara kod Gradačca

Istraga je u toku te ne možemo potvrditi je li uzrok smrti bio požar ili je ona nastupila zbog nekih drugih okolnosti, kazali su iz MUP-a TK

PVJ Gradačac. Facebook

Piše: Dženana Redžepagić

29.6.2026

U toku dana je izbio požar na području Gradačca u mjesnoj zajednici Bagdale koji je uspješno ugašen, potvrđeno je za "Avaz" iz PVJ Gradačac.

Međutim, prilikom dolaska na teren vatrogasci su u blizini mjesta požara pronašli osobu bez svijesti kojoj je ukazana medicinska pomoć, a kako je iz Operativnog centra MUP-a TK rečeno za portal "Avaza", osoba na koncu nije preživjela.

- Istraga je u toku te ne možemo potvrditi je li uzrok smrti bio požar ili je ona nastupila zbog nekih drugih okolnosti - kazali su iz MUP-a TK.

# POŽAR
# MUP TK
# GRADAČAC
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