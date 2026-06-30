Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREPORUKE

Izbjegavajte na ovim vrućinama nagli ulazak u hladnu vodu: Muškarac preminuo na kupalištu kod Mostara

Prema nezvaničnim saznanjima, preminuo je R. Č. iz Vrapčića, a kao mogući uzrok smrti navodi se srčani zastoj

Kupalište u Drežnici. Screenshot

Dž. B.

30.6.2026

Na kupalištu u Drežnici kod Mostara jučer je preminuo muškarac, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, piše GPMaljevac.

Kako je kazala glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš, policija je oko 12.35 sati zaprimila dojavu Hitne pomoći o osobi bez znakova života. Na mjestu događaja dežurni ljekar je konstatovao smrt, a prema prvim informacijama riječ je o prirodnoj smrti.

Prema nezvaničnim saznanjima, preminuo je R. Č. iz Vrapčića, a kao mogući uzrok smrti navodi se srčani zastoj. Policija je obavila uviđaj, dok će više informacija biti poznato nakon završetka službene istrage.

Ljekari i ovom prilikom upozoravaju građane, posebno hronične i srčane bolesnike, da tokom visokih temperatura izbjegavaju nagli ulazak u hladnu vodu, duži boravak na suncu i veće fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.

# MUP HNK
# DREŽNICA
# SMRT
# MOSTAR
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.