Izbjegavajte na ovim vrućinama nagli ulazak u hladnu vodu: Muškarac preminuo na kupalištu kod Mostara

Na kupalištu u Drežnici kod Mostara jučer je preminuo muškarac, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, piše GPMaljevac.

Kako je kazala glasnogovornica MUP-a HNK Ilijana Miloš, policija je oko 12.35 sati zaprimila dojavu Hitne pomoći o osobi bez znakova života. Na mjestu događaja dežurni ljekar je konstatovao smrt, a prema prvim informacijama riječ je o prirodnoj smrti.

Prema nezvaničnim saznanjima, preminuo je R. Č. iz Vrapčića, a kao mogući uzrok smrti navodi se srčani zastoj. Policija je obavila uviđaj, dok će više informacija biti poznato nakon završetka službene istrage.

Ljekari i ovom prilikom upozoravaju građane, posebno hronične i srčane bolesnike, da tokom visokih temperatura izbjegavaju nagli ulazak u hladnu vodu, duži boravak na suncu i veće fizičke napore u najtoplijem dijelu dana.