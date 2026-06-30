Oglasilo se Tužilaštvo o pronalasku tijela muškarca u Vrbasu: Naređena obdukcija

Beživotno tijelo za sada nepoznate osobe pronađeno je jučer u koritu rijeke Vrbas u naselju Rekavice kod Banje Luke, a nadležno tužilaštvo naložilo je obdukciju kako bi se utvrdili tačno vrijeme i uzrok smrti.

Tijelo je pronađeno oko 11.20 sati, nakon čega je na mjesto događaja izašao dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave Banja Luka, koji su obavili uviđaj.

Po nalogu dežurnog tužioca, beživotno tijelo bit će upućeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, gdje će biti utvrđeni tačno vrijeme i uzrok smrti, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.