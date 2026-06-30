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UTVRĐIVANJE UZROKA SMRTI

Oglasilo se Tužilaštvo o pronalasku tijela muškarca u Vrbasu: Naređena obdukcija

Po nalogu dežurnog tužioca, beživotno tijelo bit će upućeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske

Rijeka Vrbas (Fotografija ne prikazuje događaje iz teksta). Miomir Jakovljević / Ringier

M. P.

30.6.2026

Beživotno tijelo za sada nepoznate osobe pronađeno je jučer u koritu rijeke Vrbas u naselju Rekavice kod Banje Luke, a nadležno tužilaštvo naložilo je obdukciju kako bi se utvrdili tačno vrijeme i uzrok smrti.

Tijelo je pronađeno oko 11.20 sati, nakon čega je na mjesto događaja izašao dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka zajedno s policijskim službenicima Policijske uprave Banja Luka, koji su obavili uviđaj.

Po nalogu dežurnog tužioca, beživotno tijelo bit će upućeno na obdukciju u Zavod za sudsku medicinu Republike Srpske, gdje će biti utvrđeni tačno vrijeme i uzrok smrti, saopćeno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

# VRBAS
# BANJA LUKA
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