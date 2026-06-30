Mladić koji je pao s krova automobila tokom proslave pobjede Zmajeva i dalje se bori za život

Nakon što su se na društvenim mrežama pojavile objave u kojima se tvrdi da je mladić koji je tokom proslave pobjede Zmajeva u Sarajevu pao s krova automobila u pokretu preminuo, “Avaz” nezvanično saznaje da te informacije nisu tačne.

Prema saznanjima "Avaza", 21-godišnji D.H. i dalje je živ i ljekari se bore za njegov život nakon teških povreda koje je zadobio u nesreći.

Podsjećamo, nesreća se dogodila u noći 25. juna na Bulevaru Meše Selimovića, kada je D.H. pao s krova automobila “Audi A6” kojim je upravljao A.O. (22). Iz MUP-a Kantona Sarajevo ranije je potvrđeno da je vozač bio pod dejstvom alkohola, sa 1,53 promila alkohola u organizmu, te da je mladić zadobio teške tjelesne povrede opasne po život.

Vozač je nakon hapšenja pušten da se brani sa slobode, uz izrečenu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom.