Komadi plafona pali u hodnik Ginekologije: "Moglo je pasti na trudnicu ili bebu"

Na Ginekološko-akušerskoj klinici (GAK) Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli danas je došlo do obrušavanja dijela stropa u jednom od bolničkih hodnika.
Prema navodima čitatelja portala Crna-Hronika, nemili događaj se desio iznenada i u vrlo kratkom vremenskom razmaku.
Jedan od svjedoka tvrdi da je samo nekoliko trenutaka prije urušavanja prošao istim hodnikom.
- Dio plafona je pao tik pored mene. Imao sam sreće, mogao je završiti na mojoj glavi. Prošao sam tuda i desetak sekundi kasnije sve se srušilo. To je odjel ginekologije, moglo je pasti na trudnicu ili bebu - naveo je čitatelj.
Fotografije s lica mjesta prikazuju veće količine šute i komade plafona koji su pali u hodnik, dok je na stropu vidljivo veće oštećenje nastalo urušavanjem.
Za sada nema informacija o povrijeđenima, a iz UKC-a Tuzla se još nisu zvanično oglasili o ovom događaju.