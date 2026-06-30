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"AVAZ" SAZNAJE

Više osoba fizički napalo ženu u Mostaru: Uputili joj ozbiljne prijetnje

Oštećenu su napali E. B. i za sada nepoznata ženska osoba, potvrđeno je

Mostar: Napdadnuta ženska osoba. Facebook

Piše: Mirela Pekušić

30.6.2026

U toku noći sa ponedjeljka na utorak oko 1.20 sati na Bišću Polju u Mostaru više osoba je fizički napalo žensku osobu, potvrđeno je za "Avaz" iz MUP-a HNK.

- Dolaskom na mjesto događaja zatečena je oštećena A. Š., koja je policijskim službenicima prijavila da su je dvije osobe fizički napale te joj uputile ozbiljne prijetnje, nakon čega su se udaljile s mjesta događaja - kazala je za "Avaz" Ilijana Miloš, portparolka MUP-a HNK.

Oštećenu su napali E. B. i za sada nepoznata ženska osoba, potvrđeno je.

Miloš je dodala da policijski službenici poduzimaju sve potrebne mjere i radnje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja.


# NAPAD
# MUP HNK
# MOSTAR
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