Službeni kombi Granične policije BiH prevozio namještaj za vikendicu na Pelješcu

Službeno vozilo Granične policije Bosne i Hercegovine zaustavljeno je na području Metkovića, a u njemu su pronađeni namještaj i tehnička oprema u privatnom vlasništvu.

Kako navodi Crna Hronika, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske utvrdili su da je roba nezakonito prevezena preko Graničnog prijelaza Umka, koji je u nadležnosti Jedinice granične policije Doljani. O slučaju je obaviještena i Granična policija BiH, u kojoj je, prema istim navodima, pokrenuta kriminalistička istraga radi utvrđivanja svih okolnosti.

Prema nezvaničnim informacijama, zaplijenjeni namještaj i tehnička oprema pripadaju jednom od visokorangiranih službenika Granične policije BiH. Navodno je roba bila namijenjena opremanju njegove vikendice na Pelješcu, a za njen prijevoz korišten je službeni kombi.

Zbog ovog slučaja suspendovano je više pripadnika hrvatskog MUP-a, koji se sumnjiče da su omogućili nezakonit prelazak službenog vozila preko graničnog prijelaza.

Nadležne institucije u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj zasad se nisu zvanično oglasile o ovom slučaju. Više informacija o okolnostima događaja i eventualnoj odgovornosti bit će poznato nakon okončanja istrage.