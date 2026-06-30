Nesreća na Vogošćanskoj petlji: Cisterna naletjela na zaustavljena vozila, ima povrijeđenih, nastale velike gužve

Snažno nevrijeme koje je večeras pogodilo područje Sarajeva izazvalo je saobraćajnu nesreću na Vogošćanskoj petlji, gdje je cisterna udarila u dva putnička automobila koja su se zaustavila ispod nadvožnjaka kako bi se zaštitila od grada i obilne kiše.

Kako je za portal "Avaza" potvrđeno iz Operativnog centra Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, u nesreći su učestvovala dva putnička automobila i jedno teretno vozilo.

U nesreći su povrijeđene dvije osobe koje su prevezene na KCUS radi ukazivanja ljekarske pomoći. Stepen njihovih povreda za sada nije poznat.

Na vozilima je pričinjena značajna materijalna šteta, a više informacija o okolnostima nesreće bit će poznato nakon uviđaja.

Policijski službenici rade na normalizaciji saobraćaja te, kada god je moguće, propuštaju putnička vozila, dok teretna vozila ne mogu saobraćati ovom dionicom.

Policija obavlja uviđaj, nakon kojeg će biti poznate sve okolnosti pod kojima je došlo do ove saobraćajne nesreće.